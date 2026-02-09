ザンクト・パウリ安藤智哉が、シュツットガルト戦で番狂わせの勝利に貢献ドイツ1部ザンクト・パウリに所属するDF安藤智哉は、現地時間2月8日に行われたブンデスリーガ第21節のシュツットガルト戦（2-1）で驚愕のパフォーマンスを披露した。強豪相手の金星に大きく貢献。独紙「ビルト」は「ボスのサプライズ安藤」と見出しを打ち、3バックの中央で「純粋な守備のリーダー」として君臨した27歳の日本人DFを高く評価している。負