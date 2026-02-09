福岡2区は自民と中道、6度目のライバル対決です。九州一の都市型選挙区では、自民の前職が前回の雪辱を果たしました。 自民党の前職、鬼木誠さん（53）は、中道の前職、稲富修二さん（55）との6度目の対決を制しました。 前回は初めて小選挙区で敗北しましたが、今回は高市カラーを前面に押し出し、大きく票を伸ばしました。■鬼木氏「前回の敗戦以来、支持者の皆さんが一丸となって鬼木誠をもう一度国会に送り出そう