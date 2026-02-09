MINAのお茶目な姿に笑顔になるSANA＆MOMO TWICEの日本人メンバー・MINA、SANA、MOMOからなる３人組ユニットのMISAMOが７日、東京・原宿で行われた「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に出席した。MISAMO JAPAN 1st ALBUM 『PLAY』の発売を記念したリリースイベント。MISAMOのメンバー3人が会場に登場し、MISAMO JAPAN 1st ALBUM 『PLAY』や収録楽曲に込めた想いや、こだわった衣装、それぞれのソロ楽曲につい