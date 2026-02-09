セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年2月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』赤いほっぺLLぬいぐるみピュアキラVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』赤いほっぺLLぬいぐるみピュアキラVer.  登場時期：2026年2月6日より順次サイズ：全長約21×20×38cm種類：全1種（プー）投入店舗：全国のゲームセンタ