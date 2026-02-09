ローランドのオーディオインターフェイス「GO:MIXER STUDIO」 前回の記事で、米国で開催されたNAMM Show 2026において、大手メーカーがそろってオーディオインターフェイスを発表・発売したことを紹介した。 中でもローランド(Roland)が発表した「GO:MIXER STUDIO」は、Rubixシリーズ以来、8年ぶりの本格的オーディオインターフェイスであり、DTM界隈か