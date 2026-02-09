◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）団体で、日本は２大会連続となる銀メダルを獲得した。ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がＳＰに続き、世界歴代３位となる１５５・５５点で１位を獲得。世界チャンピオンの貫禄ままに、チームを総合２位に導いた。２０１４年ソチ五輪に木原と出場した高橋成美さんは「りくりゅう」の躍進に「とても嬉しく、２人に感