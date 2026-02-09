８日大阪府門真市の路上で、男性が車にはねられ死亡した事件があり、警察は４６歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕された大阪市城東区の会社員・薮内健史容疑者（４６）は８日午前５時半ごろ、門真市大池町の国道で松田寿二さん（８２）を車ではねて死亡させたにもかかわらず、立ち去った疑いが持たれています。松田さんは国道の中央付近で自転車とともに倒れていて、声をかけてきた人に「大丈夫です」などと返