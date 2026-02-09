ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£±ÀáÌ¾¸Å²° £±(£°¡Ý£°)£° À¶¿å14:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à Æþ¾ì¼Ô¿ô38,120¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£