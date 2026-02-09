元AKB48・SKE48でタレントの山内鈴蘭（31）が8日、インスタグラムを更新。グラビアショットに反響が寄せられている。山内は「べーーーーーー」とつづり、透け感のあるカーテーンでヒップを隠してしゃがみ、あっかんべーをする姿を公開。続けて「2nd写真集『おきにいり』発売してから約3ヶ月ですが、ゴルフコンペの参加賞で全員に配って下さった企業様がいたと聞き恥ずかしくも嬉しい幸せな出来事でした！ありがとうございま