ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が8日、インスタグラムを更新。初詣に行ったことを報告した。竹中アナは「おはようようやく行けた初詣w今年も末吉でした」と報告し、おみくじ掛けにおみくじを結ぶ様子を公開した。この投稿に「それにしても遅っそですね。ともかさんらしい」「チャーミングで超可愛いいよ」「結ばれるって書いてあった？」などのコメントが寄せられている。広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、