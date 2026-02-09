グラビアアイドル山田あい（22）が8日、インスタグラムを更新。写真集の重版を報告し、グラビアショットを公開した。山田は「この度1st写真集「Ohaa〜i」が重版されることになりました！」と報告。そして「応援してくださる皆さんのおかけでたくさんの方に届いて本当に嬉しいです」とつづり、ビキニ姿で片膝を立てた開脚ポーズでソファに横になる様子を公開した。この投稿に「エロすぎ」「いいポーズ」「めっちゃいい」「重版決定