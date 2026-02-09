秋篠宮さまと長男の悠仁さまは、様々な生き物が生息する環境「ビオトープ」作りに取り組む学校を表彰するイベントに出席されました。【映像】イベントに出席された秋篠宮さまと悠仁さま秋篠宮さまと悠仁さまは、「全国学校・園庭ビオトープコンクール」に出席し、秋篠宮さまがお言葉を述べられました。文部科学大臣賞など上位に選ばれた児童や生徒らが生き物が生活しやすい環境を整えるなどの「ビオトープ」作りについて発表