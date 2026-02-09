9日午前8時25分ごろ、群馬県の高崎駅で、送電線にビニールの付着物が見つかった影響で、上越新幹線は大宮―新潟間、北陸新幹線は大宮―長野間のともに上下線で運転を見合わせた。約50分後の午前9時15分ごろ、撤去作業が終わり、いずれも全線で再開した。東北新幹線は平常通り運行した。