お笑いコンビ、バッテリィズのエースが8日、インスタグラムを更新。阪神の沖縄・宜野座キャンプを訪れた様子を公開した。エースは「トレイムーア選手が好きでした」とつづり、花文字や春季宜野座キャンプ20周年記念碑、のぼり旗の前での記念ショットなどを公開した。この投稿に「阪神ファンにはたまらないですねー」「良かったね！」「いいなぁよく見てきてね」などのコメントが寄せられている。