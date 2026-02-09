RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 各地で今シーズン一番の冷え込み 今朝は昨日からの強い寒気と放射冷却で、熊本県内すべての観測地点で今シーズン一番の厳しい冷え込みとなりました。熊本市で氷点下5.6度まで下がり、5度を下回るのは3年ぶりです。県内で最も低かった阿蘇市乙姫では氷点下11.8度を記録し、氷点下11度以下となるのは10年ぶりのことです。その他、