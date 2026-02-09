歌手の近藤真彦（61）が8日、インスタグラムを更新。18歳の長男とマラソン大会に出場したことを報告した。近藤は「先週、息子と口熊野マラソンに出てきました。僕は9年ぶり、息子は初マラソン。61歳、これが最後になるのかな…なんて思いながら（笑）」と報告した。そして「初挑戦の息子は30km過ぎから足が上がらず、ラスト10kmは『走る→歩く』を繰り返し。でも普段はしないような話をしながら、無事に一緒にゴールできました。本