老後の医療費を安くするためには、健康でいることが重要です。一方で、もしもに備えて医療費のためのお金を用意しておく必要もあります。ただし、老後に入院した場合、費用目安が分からず、老後の計画が立てにくい人もいるかもしれません。 そこで本記事では、老後に病気やけがをした場合の費用目安や、老後の医療費が高額になった場合に利用できる制度などについてご紹介します。 老後に病気やけがをした場合の費用