5万7000円台の日経平均株価を示すモニター＝9日午前、東京都中央区週明け9日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。自民党が衆院選で圧勝したことを受け、高市政権による積極財政政策に期待した買い注文が先行した。一時3千円超上昇して5万7000円を突破、取引時間中の最高値を更新した。午前9時15分現在は前週末終値比2606円33銭高の5万6860円01銭。東証株価指数（TOPIX）は102.10ポイント高の3801.10と