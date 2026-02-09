財務省が９日発表した２０２５年の国際収支統計（速報）によると、海外とのモノやサービスの取引状況を示す経常収支は３１兆８７９９億円の黒字となった。黒字幅は前年から３兆１９３１億円増え、２年連続で過去最大を更新した。