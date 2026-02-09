［J１百年構想リーグEAST第１節］東京V ３−１ 水戸／２月８日／味の素スタジアム２月８日に行なわれたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、東京ヴェルディはJ２から昇格してきた水戸ホーリーホックと味の素スタジアムで対戦。開始８分にオウンゴールで先制し、21分に齋藤功佑、49分に松橋優安の得点で加点したホームチームは、59分に１点を返されるが、３−１で勝利した。城福浩体制５年目の東京Vは、今季もハードワークと粘り