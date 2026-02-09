ミラノ・コルティナオリンピックは８日、各地で競技が行われた。８日に行われたアルペンスキー女子滑降で、リンゼイ・ボン（米）が途中棄権でレースを終えた。「何が起ころうと私はすでに勝者」スタートしてからわずか１０秒あまり。バランスを崩して転倒し、雪にまみれたボンの姿が会場のモニターに映し出されると観客の歓声が悲鳴に変わった。４１歳で迎えた５度目の五輪。２００２年ソルトレークシティー大会に１７歳で