アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが8日、ユニバーサル･スタジオ･ジャパンのスペシャルライブ『ユニ春！ライブ 2026』に登場。特別なステージを披露し、その後メンバーはパーク内も満喫した。【画像】わちゃわちゃ！パークを満喫するFRUIT ZIPPER（写真多数）ニューヨーク・エリアのグラマシーパーク特設会場にてスペシャルライブが行われた。新曲「君と目があったとき」や、大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」のほか、