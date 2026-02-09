バンダイスピリッツは、『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』より「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダー1型 ロッキングホッパー」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時〜2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月25日(水)当選発表、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts 仮面ライダ