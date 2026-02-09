◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（８日、イタリア・ミラノ）日本は２連覇した米国と最後まで競り合い、２大会連続の銀メダルを獲得した。トップに並んで迎えた最終種目の男子フリーで、五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１９４・８６点をマーク。世界王者のイリア・マリニン（米国）には届かず２位だったが、大健闘の滑りを見せた。ペアの三浦璃来、木原龍一組、女子の坂本花織