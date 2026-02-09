「今年こそは貯金を増やしたい」「資産運用に取り組みたい」新しい年の始まりに、こうしたお金にまつわる目標を掲げた人も多いのではないでしょうか。ただ、日々の忙しさの中で常に目標を意識しながら暮らし続けるのは、なかなか難しいものです。無理なく目標を実現するためにおすすめしたいのが、はじめのうちにお金の使い道を整理し、「仕組み化」しておくことです。前回は、現在から将来にわたってお金の不安がない状態を目指す