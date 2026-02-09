２つの「日本一」の鉄道体験 日本一長い運転体験と日本一短い鉄道旅 北海道には、２つの「日本一」を体験できる鉄道施設があります。一つめは、陸別町の「ふるさと銀河線りくべつ鉄道」です。平成18年（2006）に明治43年（1910）から池田－陸別間を95年走り続けてきた「ふるさと銀河線」が廃止され、その2年後の平成20年（2008）に営業を開始した鉄道保存展示施設で、予約不要で「乗車体験」や「トロッコ体験」ができる