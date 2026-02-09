９日の東京株式市場は大きく買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８７６円高の５万５１３０円と大幅続伸。 前日８日に投開票された衆院選で自民党が大幅に議席数を伸ばし、これによる高市早苗政権の基盤強化を好感する形で投資マネーが集中している。寄り付きは先物主導で買われ５万５０００円台に乗せているが、寄り後も漸次水準を切り上げている。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ