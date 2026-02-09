８日投票が行われた衆院選は、これまでに県内すべての開票が終了しました。県内8つの選挙区では初めて自民党候補が全勝しました。静岡1区は、自民の前職、上川陽子さんが12万票を超える得票で、他の候補に大差をつけ、9回目の当選を果たしました。前職同士の与野党一騎打ちとなった静岡2区は、自民の前職、井林辰憲さんが15万票を超える得票で圧勝し6回目の当選を果たしました。静岡3区では自民の新人、山本裕三さんが11万票を超え