日本電子材料が大量の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。半導体検査用プローブカードの専業メーカー大手で商品競争力が高く、グローバルニッチトップの一角に位置する。業績も最先端ＡＩ半導体であるＨＢＭ（高帯域幅ＤＲＡＭ）向けプローブカードなどが牽引し、会社側想定を上回って絶好調に推移している。前週末６日取引