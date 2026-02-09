東亜建設工業の物色人気継続、前週末まで５連騰と騰勢を強めていたが、きょうも上値指向を継続している。海洋土木大手で東南アジアなど海外展開にも注力するが、国内外ともに利益拡大基調を強め、足もとの業績は会社側の想定を超えて好調に推移している。そうしたなか前週末６日取引終了後、２６年３月期通期予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の２１５億円から２３１億円（前期比１２％増）に増額、２ケタ成長で過去最高