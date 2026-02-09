イトーヨーギョーはカイ気配スタートで５連騰。コンクリート二次製品の製造・販売を行うが、マンホールやライン導水ブロックで実績が高く、下水道インフラ分野での活躍が見込まれている。そうしたなか、前週末６日取引終了後、２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算を発表、営業利益は前年同期比５５％増の２億９００万円と大幅な伸びを達成した。通期予想の２億７０００万