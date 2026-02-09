ネットプロテクションズホールディングスが大幅反発している。前週末６日の取引終了後に、ジェーシービー（東京都港区）と企業間決済に係る戦略的業務提携に関して基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。 両社の持つ決済・与信機能とブランド力・ネットワークを融合させることで、企業間決済市場における共同攻略及び競争優位の確立を目指すという。今回の提携により、２