住友不動産は大幅高。連日で上場来高値を更新した。前週末６日取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、売上高が７７９１億３９００万円（前年同期比０．５％減）、営業利益が２３８３億７９００万円（同１０．５％増）だった。２ケタ増益を好感した買いが入っている。 不動産賃貸事業部門は堅調。不動産販売事業部門については計上戸数の減少で減収となったものの、利益率の改善によって