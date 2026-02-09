サイバーエージェントは急反騰している。６日の取引終了後、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２３２３億７７００万円（前年同期比１４．０％増）、営業利益が２３３億９５００万円（同２．８倍）だった。好業績を評価した買いが集まっている。既存タイトルと海外展開が好調に推移したゲーム事業が大幅な増収増益を達成し業績を押し上げた。加えて、メディア＆ＩＰ