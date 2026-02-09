シキノハイテックが物色人気を集め、現在はストップ高カイ気配となっている。同社はきょう午前９時ごろ、三菱重工業と金属製品の金属疲労や経年劣化による亀裂を検出する「渦電流探傷器（ＥＣＴ）」の製品化を開始すると発表。これが材料視されているようだ。 両社は今後、同製品の実用化と量産に向けた協業を進め、ＥＣＴの本格的な普及と市場の拡大を目指す構え。まずは３月から三菱重グループ向けに導入を開始する