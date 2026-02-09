日本金銭機械が急反発している。前週末６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１４億円から２６億円（前期比４７．１％減）へ、純利益を３２億円から５０億円（同３１．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 足もとの状況から、遊技場向機器セグメントが従来予想を下回るものの、グローバルゲーミングセグメントで北米地域向けのゲーミング機器搭載用の紙幣識別機