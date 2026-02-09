[故障者情報]いわきFCは9日、FW熊田直紀が右足関節靭帯損傷で全治3か月程度を要する見込みと診断されたことを公表した。クラブは受傷日を明らかにしていないものの、熊田は8日のJ2・J3百年構想リーグ開幕節でメンバー外だった。熊田は2024年8月よりFC東京からの育成型期限付き移籍で加入しており、期間を延長して今季もいわきでプレーすることになっている。昨季はJ2で30試合3得点。移籍期間は今年6月30日までとなっている。