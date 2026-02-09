監修医師：岡本 彩那（淀川キリスト教病院） 兵庫医科大学医学部医学科卒業後、沖縄県浦添総合病院にて2年間研修 / 兵庫医科大学救命センターで3年半三次救命に従事、近大病院消化器内科にて勤務 /その後、現在は淀川キリスト教病院消化器内科に勤務 / 専門は消化器内科胆膵分野 毒蛇咬傷の概要 毒蛇咬傷（どくじゃこうしょう）とは、有毒種のヘビに咬まれた際に発生する、外傷および毒素による障害のことです。主に、山