9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比11.8％減の863億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.5％減の532億円となっている。 個別ではインデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５ 、ＮＺＡＭ上場投信ＪＰＸ日経４００