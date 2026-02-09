ロブテックス [東証Ｓ] が2月9日午前(09:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比55.6％減の9100万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億2000万円→1億1000万円(前期は2億2200万円)に50.0％下方修正し、減益率が0.9％減→50.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も