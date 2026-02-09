レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が9日までに自身のインスタグラムを更新。“雪の日ショット”を公開した。「いくつになっても起きてカーテンあけて雪降ってると『わぁ雪だ』ってなる」とつづり、白コーデのベレー帽、手袋、トップス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「とても可愛いです」「とっても素敵ですね」「超可愛いです」「みのりん最強ぉぉ〜」「カワイイ」などの声