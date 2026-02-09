経常収支の推移財務省が9日発表した2025年の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年比11.1％増の31兆8799億円だった。比較可能な1985年以降の過去最大を2年連続で更新した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は8487億円の赤字となった。輸出は2.5％増の107兆7630億円、輸入は0.1％減の108兆6118億円。同時に発表した25年12月の経常黒字は前年同月比32.0％減の7288億円だ