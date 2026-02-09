ＪＲＡは２月９日、同日に行う予定だった、第２回京都競馬４日目の代替開催を、積雪の影響で安全な競馬の実施に支障があると判断し、中止としたことを発表した。京都競馬場では、朝から多くのスタッフが芝コースや、パドック付近のファンエリアの動線を確保するために除雪作業を行っている。最寄りの淀駅（京阪電車）では、競馬場の従事員が多く下車していた。京都競馬場の入場門から引き返すファンが数人の姿も見られた。