¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈÄÁÒÞæ¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò1320Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè21Àá¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ëÀï¡Ê1-1¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖFootballTransfers¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¥°¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤ò¡ÖÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÁªÂò¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¾õ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÄÁÒ¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ