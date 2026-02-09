とちぎテレビ ＪＲ東日本によりますと、ＪＲ宇都宮線は古河駅と野木駅の区間で架線が断線した影響で、東京駅と小山駅の区間の上下線で運転を見合わせています。 運転再開の見込みは立っていません。設備の復旧作業を行っていますが大幅な時間がかかる見込みで、少なくとも午前中は運転を見合わせるということです。 この影響で湘南新宿ラインは、宇都宮線と横須賀線の列車で午前中は運転見合わせ。さらにＪＲ宇都宮線の小