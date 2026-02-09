とちぎテレビ ８日投開票された衆議院選挙、比例代表北関東ブロック栃木県関係の状況です。 栃木３区の自民党・前職の簗和生氏は選挙区で議席に届きませんでしたが比例で復活当選し、６回目の当選を果たしました。 また公明党から中道改革連合に合流し、比例単独で立候補した前職の輿水恵一氏が当選。 さらに日本維新の会から栃木１区で立候補した元職の柏倉祐司氏は、重複立候補した比例で復活し２回目の当選を果たしま