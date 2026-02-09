オープンドアは、3月末日を基準日とする株主優待の実施を見送る。当初は1単元以上を保有する株主に、株主優待としてQUOカード1,000円分を提供する予定だった。実施見送りは第3四半期までの決算状況を鑑みたもので、2027年3月期以降の実施は状況を踏まえて検討する。2026年3月期第3四半期決算は、売上高が18億2,500万円、営業損失が9,300万円、純損失が10億9,400万円だった。投資有価証券の減損処理に伴い、特別損失を9億6,200万円