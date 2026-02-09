8日に投開票された衆院選で、自民党は広島県内の6選挙区すべて勝利しました。小選挙区制が導入されて初めてのことです。★1区:岸田文雄氏「この結果を受けて、日本の政治が再び物事が決められる。前進をする政治を再び取り戻していきたいと」★2区:平口洋氏「高市総理と高市内閣4か月弱だったわけですけどもその評価がなされたものと」中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表が当選を重ねた広島3区では、比例前職の石橋氏が喜びをかみしめ