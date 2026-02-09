【北京共同】北朝鮮メディアは9日、金正恩朝鮮労働党総書記が朝鮮人民軍創建78年となった8日に国防省を訪れ、軍幹部らを激励したと報じた。金氏は演説し、ロシアのウクライナ侵攻を支援するために派遣した海外特殊作戦部隊が「名誉を懸けて祖国の命令を遂行している」と称賛した。金氏が重視している北朝鮮各地での工場や病院の建設事業にも軍部隊が大規模投入されている。金氏は、今月下旬に開かれる5年に1度の党大会で今後5