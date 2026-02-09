東京株式市場で日経平均株価が急騰し、初の5万7000円台をつけました。きのう投開票が行われた衆院選で自民党が単独で3分の2を超える議席数を獲得したことで、株式市場では高市政権が財政拡張路線を継続するとの期待感が広がり、買い注文が集中しました。